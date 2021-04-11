愛情裡除了甜蜜，竟也可能暗藏驚悚！女星陳伶宣在節目上表示，自己的閨蜜，曾交往過一任男友，讓她心驚的不是對方的渣男行為，而是兩人恩愛時他總莫名被拉腳，逼問之下驚訝得知竟是男方已逝的前任女友，最終搞得這名閨蜜精神耗弱，想不開走上絕路。

陳伶宣作客《震震有詞》，表示年輕時喜歡找閨蜜一起泡澡聊天，某次她還泡在浴缸裡，卻見閨蜜一臉空洞坐在馬桶上去角質、護膚、擦減肥霜，讓她納悶發問：「妳身材已經夠好了，為何還要一直護膚保養？」，結果閨蜜幽幽地說必須要保持外型完美，「不然我男朋友他就不會愛我」。

陳伶宣聽完覺得可能有異狀，追問之下閨蜜才坦言去男友家恩愛纏綿，她經常被抓腳、摳腳底，但轉頭看又沒異狀，她為此追問男友，沒想到才問到一半，卻看見一張陌生女性臉孔，露出一隻眼睛在盯著她，讓她當場嚇呆。

男方事後坦承，女友看見的應該是他某個前任，兩人當年交往時，就坐在現在這個餐桌上，「妳看到她的位置，就是她固定坐的那個位置」，而當年那任女友發現男方手機裡的曖昧簡訊，一氣之下拍桌衝出家門，結果被車撞上，送醫後不治，「或許妳看到的就是她」。

陳伶宣透露，自從閨蜜知道這件事情後，精神狀況越來越差，而陳伶宣本身有靈異體質，某天睡覺時夢到好友對她一下笑、一下憂愁，並在夢中見到朋友坐在17樓租屋處陽台上，腳是垂在外面的，她嚇得驚醒，沒多久就接到閨蜜前一晚輕生的消息，陳伶宣事後去請教老師此事，老師表示可能兩人生前非常要好，對方才會透過夢境來探望，並讓她知道自己已經離開了。

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