俄羅斯退役金牌女將塞瓦斯蒂安諾娃(Karolina Sevastyanova)在爭議事件之後又在IG貼出一波個人美照，其中包含她做出「站立拉弓」的動作，寫著「我還能做到」，表示她退休了9年也還是很厲害啦。雖然9年聽起來很長，其實她今年4月底也才滿26歲，因為她在2012年17歲就退役了。

2012年倫敦奧運，塞娃獲得韻律體操全能團體金牌，她也在歐洲錦標賽獲得兩面韻律體操金牌。比較著名的是她的隊伍在奧運前半年只以蕎麥做為食物，然後她本人被獨立國協成員國(包含俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、哈薩克等許多國家)的觀眾票選為「本屆最美麗的女性參賽者」。她身高173公分，體重約51公斤。

在一次與粉絲問答的活動中，塞娃直言不願意捐錢幫助那種生很多小孩的貧窮媽媽，寧可將錢捐給動保或其他慈善團體。她大概的意思是說：「現在已經是可以避孕的時代，那是他們自己選擇要生那麼多小孩，所以那些都是他們自己的責任。」

塞娃的言論自然引來巨大爭論，反對者批評她擺出高高在上的姿態，「她完全不尊重這些陷入困境的婦女」。然而塞娃不像普通名人被罵就道歉，她強硬回擊：「我要捐助誰本來就是由我自己決定。」她還指出抗議者以男性居多，又尖銳表示：「那些人無能改變自身環境，然後因為我不願出錢養他們而感到憤怒。」

(中時新聞網)