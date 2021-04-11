嘉義市九華山地藏庵今11日舉辦「第1屆文昌獎學金暨嘉義縣市高中職清寒獎助學金頒獎典禮」，總計頒發276萬元獎助學金，嘉惠452名學子。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市九華山地藏庵今11日舉辦「第1屆文昌獎學金暨嘉義縣市高中職清寒獎助學金頒獎典禮」，總計頒發276萬元獎助學金，嘉惠452名學子，其中第1屆文昌獎學金，是九華山地藏庵第1次辦理專屬大專院校學生的獎學金，經費來自民眾奉點文昌燈的善款共100萬元，董事長黃俊森說，這就是「取之文昌、用之文昌」的慈悲精神。

九華山地藏庵指出，2013年開辦嘉義縣市公立高中職清寒獎助學金後，陸續開辦國小及國中清寒學生助學補助，至今已8個寒暑，累計贊助人次2萬8877人，累計獎助總額5607萬9000元，早已是支持孩童穩定就學的長期力量。

此外，九華山地藏庵董事會更將教育獎勵向上延伸到大學，2020年開辦「文昌獎學金」，以鼓勵在地藏庵奉點文昌燈，在文昌帝君加持庇佑下，考取國內各公私立4年制大專校院並入學就讀，學行兼優的百名學子，而「第1屆文昌獎學金」共受理153件申請案，經評審會評比後錄取100名，每名1萬元。

黃俊森表示，第1屆文昌獎學金，是九華山地藏庵第1次辦理專屬大專院校同學的獎學金，還說其實是文昌帝君給的靈感，讓廟方把民眾奉點文昌燈的善款總計100萬元，變成「九華山地藏庵文昌獎學金」。

嘉義市副市長陳淑慧說，九華山地藏庵秉持地藏王菩薩善心，在孩子們最需要的時候，給予最即時的協助，尤其地藏庵獎助學金已嘉惠國小、國中、高中學生，現又透過文昌獎學金支持優秀大專同學，涵蓋學習所有重要環節，真的非常不容易，感謝九華山地藏庵的付出與奉獻，同時也勉勵同學，繼續努力學習，長大後回饋社會，讓善的力量不斷循環下去。

嘉義市九華山地藏庵今11日舉辦「第1屆文昌獎學金暨嘉義縣市高中職清寒獎助學金頒獎典禮」，總計頒發276萬元獎助學金，嘉惠452名學子。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市九華山地藏庵今11日舉辦「第1屆文昌獎學金暨嘉義縣市高中職清寒獎助學金頒獎典禮」，總計頒發276萬元獎助學金，嘉惠452名學子。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

(中時 )