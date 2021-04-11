環保局表示從源頭管理，鄉鎮垃圾車到焚化廠若發現大量未分類垃圾、包含生廚餘，就直接整車退回，沒得商量，垃圾妥善分類後，自然達到減量要求，效果顯著。（環保局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣長王惠美力拼垃圾減量，據環保局統計今年第4季溪州焚化廠進場量已經比去年同期減量1075公噸，相當於少了538輛2公噸垃圾車的量，環保局表示從源頭管理，鄉鎮垃圾車到焚化廠若發現大量未分類垃圾、包含生廚餘，就直接整車退回，沒得商量，垃圾妥善分類後，自然達到減量要求，效果顯著。

環保局表示，除要求各鄉鎮市公所加強宣導資源回收再利用，以及落實生、熟廚餘分類，也提供廢棄物再利用管道，來提高垃圾減量效果，另外針對鄉鎮垃圾車也另外要求，必須落實垃圾檢查、垃圾車抵達溪州焚化廠時，若發現微量未分類垃圾會先記點警告，若嚴重違規則會要求原車退回。

環保局副局長林孟弘說，目前各鄉鎮配合情況都不錯，但其中鹿港、北斗、溪湖等鄉鎮，每人每日垃圾量仍超過縣平均10％，未來仍會持需要求公所檢討、落實自主檢查、並分析轄內垃圾量，若仍持續高於縣平均的話，未來將會研議是否採取收費方式，達到垃圾減量目的，力拚今年度減量5,000公噸。

林孟弘說，環保局也積極尋找各類廢棄物再利用管道，像是廢樹枝、芭樂套袋及陶瓷磚瓦等廢棄物拓寬去化管道；針對廢樹枝也購買履帶式破碎機，破碎後樹枝可鋪設揚塵好發地點，減少揚塵發生，同時破碎後樹枝亦可作為堆肥副資材。

林孟弘強調，除資源回收物及廚餘需分類外，陶瓷磚瓦等廢棄物也應分類並妥善包裝，再交由清潔隊收集，盡量減少資源回收物、廚餘及其他不可燃或不適燃之廢棄物進入焚化廠，過去，這些廢棄物體積大又重，跟一般可焚化垃圾混雜燃燒，增加焚化爐處理量，共同為彰化縣垃圾減量貢獻一份心力。

(中時 )