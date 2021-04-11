27歲李姓男子利用扮演假買家、假賣家等兩面手法，要受騙民眾匯款至真賣家帳戶，再由真賣家出貨到李男手上，李根本不花一分一毫就能取得絨沙金藝品及藍芽喇叭，粗估至少4人受害，高市刑大查獲網路上以買空、賣空的手法3方詐騙，全案依詐欺罪送辦。

高市刑大分析165反詐騙平台，發現數名被害人透過臉書購買汽車及汽車零件遭詐騙，經追查是李男在網路上以買空、賣空的方式3方詐騙；李男先在網路利用假照片，佯稱手邊有低價汽車零件要出售，吸引買家上鉤，隨後再利用另一組帳號，向在網路販售藝品、電子產品的真賣家下單，取得對方的銀行匯款資料。

李男等到有不知情的民眾向他購買汽車零件時，李則將真賣家匯款資料傳給上當民眾，而真賣家帳戶確實有金額匯入後，賣家再將藝品出貨給李男，以買空、賣空方式，取得絨沙金藝品及藍芽喇叭，產品價值粗估約3萬元。

李男這惡劣行徑不僅讓真買家付了錢卻沒收到貨，真賣家也因為真買家報警詐欺，除損失了貨品，連同金融帳戶也遭警示凍結。高市刑大獲報後，循線展開追查，蒐集買家、賣家等交易資料，比對出藏鏡人李男真實身分，日前突襲李男位在鳳山區住處逮人。

警方當場起獲絨沙金藝術品9件、手機1支、藍芽喇叭3台，粗估真買家、真賣家等共有4人受害；警方說，網路不肖民眾利用網路購物的便利、匿名特性，用3方詐騙手法，造成無辜民眾財產損失、帳戶被警示凍結，籲民眾如以非官方交易管道購物應提高警覺，以免吃虧上當求助無門。

(中時 )