下半年將於新北市舉辦的全國運動會，今年首度將電子競技列入競賽項目，為台中市爭取好成績，台中市體育總會電子競技運動委員會舉辦「電競代表隊選拔賽」、遴選優秀選手加入，身兼電競委員會主委的市議員江肇國說，台中市有機會在此項目奪牌，盼電競發展再向前邁進。

這場代表隊選拔賽吸引200多名電競好手同場競技，主辦單位表示，分別有5隊「英雄聯盟」的鑽石級玩家、4名「爐石戰記」的菁英高手在僑光科技大學電競菁英培訓基地激烈對打，參賽者並依照勝負排名進行循環對抗，爭取最後能參加培訓與代表台中出賽的機會。

在一番熱血激戰後，目前名列「爐石戰記」第一名的是宜寧高中李姓學生，而弘光科技大學學生組成的隊伍在「英雄聯盟」以勝場數最多、排名第一，參賽者並將於24日再於「召喚峽谷」一較高下。

江肇國表示，近幾年來，實施電競教學的學校日漸增加，擅長電競遊戲的好手也很多，電競更首次被列入全國運動會比賽項目，顯見此潮流已不可擋。台中市有多所學校投入電競產業教學，電競有機會成為台中在全運會中奪牌的重點項目，希望藉此讓電競產業的發展更向前邁進一大步。

台中市政府運動局強調，台中積極發展電競產業，除學校投入，市府也舉辦「WirHouse 2020電競社群全國派對」及「台中市英雄聯盟市長盃」等相關活動。今年將持續攜手學校、電競專業團體舉辦體驗營與賽事，並將與弘道老人基金會共同舉辦「不老電競」系列活動，將大力推廣。

(中時 )