8月28日即將舉行「反萊豬」等4項公投案，執政黨今日上午定調將不提公投對案，綠委莊瑞雄表示，如果決定不提對案，那麼重點將是與社會強力溝通，綠委何志偉認為，提不提不是重點，而是要把事實釐清。

8月即將上演的4項公投案，包括國民黨立委林為洲領銜的「反萊豬進口公投」、國民黨智庫國策基金會研究員黃士修領銜的「重啟核4公投」、國民黨立委江啟臣領銜的「公民綁大選公投」及桃園在地聯盟理事長潘忠政領銜的「珍愛藻礁公投」。

莊瑞雄表示，對於是否贊成提對案，其實自己沒有太多想法，但提對案的話，恐會把衝擊會拉高，公投討論會變得更熱絡，也恐會形成藍綠對決，特別是近期剛發生台鐵太魯閣號列車交通事故的不幸事件，所以現在是考量總總因素，因此用沉澱的方式回應。

莊瑞雄指出，如果沒提對案的話，那代表執政黨要來做強力溝通，但如何去化解藻礁、反萊豬等公投？由於這些案子的聲勢都衝得很高，因此採溝通的方式是否有成效，還有待觀察。

何志偉則認為，對案不應該被提出，以藻礁案為例，若提了對案，就會形成執政黨跟環團對打的局面，此外，執政黨一再強調溝通，就是因為如果提了對案，將會拉高衝突，無論民間有什麼論述跟想法，都應該要以溝通的方式處理。

何志偉說，提對案的好處是，對於這幾個公投案，政府可以一個一個把它講清楚，把過去的脈絡梳理讓民眾了解，但或許說明會也可以達到這樣的效果。

何志偉表示，整件事的關鍵，不在於是否提對案，而是有沒有把事實釐清。環團的要求，政府可以再做思考，就現有的方案外，找出其他的可能性。比方說或許可以增加一點預算、調整施工模式，或是犧牲一些便利性，如果這些部分，政府可以稍微讓步的話，應該可以再做溝通。

(中時 )