水道博物館與台南市動保處合作，邀請台南知名獸醫院中美醫院院長朱碧娥前來協助健檢。（曹婷婷攝）

4月12日是國際寵物日，全台國定古蹟唯一擁有寵物園區的台南山上花園水道博物館，配合寵物友善旅遊和台南市動保處合作，在園區舉辦寵物登記，寵物健檢及免費預防針注射，不少民眾假日帶著毛小孩遊憩兼健檢，「好貼心喔，超有愛的活動！」

水道博物館與台南市動保處合作，邀請台南知名獸醫院中美醫院院長朱碧娥前來協助健檢，也吸引不少民眾帶著寵物前來參加，落實寵物友善政策。

搭配國際寵物日，台南市政府規畫毛小孩遊台南友善地圖，列出民眾可以帶著毛小孩一同出遊的景點及餐廳或住宿地點，同時與台灣好行山博行線合作，方便民眾按圖索驥，並提供門票優惠及免費兌換零食等活動，連日來也吸引了不少毛小孩及飼主前來。

台南市文化局指出，古蹟區不同於一般公園景點，維護要求較高，加上因為是收費園區，須顧及所有遊客感受，因此從早年禁止寵物入內，到現在已逐步開放只要寵物不落地即可入園，和主人一起暢遊。

此外，為落實市長黃偉哲寵物友善政策，水道博物館開館後也爭取在地廠商冰點冷氣提供寵物推車給民眾免費使用外，還規畫寵物園區，讓寵物在寵物園區內盡情奔馳，由空中鳥瞰，造型是柴犬頭的寵物園區，相當吸睛。

(中時 )