台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，國民黨立委賴士葆今天批評行政院長蘇貞昌還不下台，已表明請辭的交通部長林佳龍成為蘇貞昌的擋箭牌，「蘇貞昌可說榮膺歷年來最沒有政治擔當且戀棧的行政院長。」

賴士葆質疑，太魯閣號發生至今，更多的證據顯示這是明顯的官僚怠惰失職所導致的人禍。蔡英文、蘇貞昌顢頇厚顏，只因為全面執政的金鐘罩成為蘇貞昌戀棧的保護傘，任外界笑罵由他，只談救災不究責。

賴士葆也批評，蔡英文4月7日在中常會發表台鐵改革的空話之後，彷彿這事就了結，未見痛徹心扉的懺悔、究己、究責，蔡、蘇兩人同感欣慰報告台鐵總體檢報告已經完成四分之三的改進，無視已經解除列管的事項是造成這次災難的元凶。

賴士葆指出，蔡政府執政五年，行政院從未開過有關台鐵安全的院會，延宕台鐵安全改善計劃和邊坡軌道監視系統。鐵路行車安全改善六年計劃的邊坡防護工程被乙級的執照小包商向甲級的營造廠借標來取得工程，自任工地主任，請逃逸外勞來施工，諸多行政管理的缺失，行政院難辭其咎。

賴士葆感慨，人禍造成半世紀來最大的交通傷亡， 造成50人的罹難，全世界都在關注，主政者本當存著哀矜勿喜的心，謙卑的究己究責，印度推文表達慰問太魯閣事故，外交部喜出望外的進行大內宣，視為外交重大意義，彷彿踩在罹難者的鮮血上邀功，「太沒有人性了。」

「被蘇貞昌甩鍋有何感觸？」林佳龍質詢被問這句不忍了 說出真心話

(中時 )