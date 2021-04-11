國民黨前主席朱立倫11日下午現身彰化溪州后天宮，與大甲媽祖繞境隊伍為伍，徒步展開3天2夜的還願行程，所到之處皆吸引民眾爭相拍照。(吳建輝攝)

朱立倫被問到是否有意參選黨主席選舉，他表示國民黨就只有一位主席候選人，就是江啟程，其他的都是大家空穴來風。(吳建輝攝)

大甲媽9天8夜遶境9日啟程，國民黨前主席朱立倫11日從彰化溪洲后天宮出發，展開3天2夜的還願之旅，朱立倫接受媒體聯訪時被問到是否有意參選黨主席，他表示國民黨就只有一個候選人就是江啟程，這三天的還願行程心中只有一個願望，就是誠心希望台灣共好，其他不多想。

國民黨前主席朱立倫11日下午現身彰化溪州后天宮，與大甲媽祖繞境隊伍為伍，徒步展開3天2夜的還願行程，所到之處皆吸引民眾爭相拍照，朱立倫說，前年就向大甲媽許下心願，要隨香遶境，但去年因疫情關係沒有參加，今年復辦履行約定前來還願，希望媽祖保佑大家平安。

朱立倫在參拜完后天宮媽祖後接受聯訪表示，今年預計從彰化開始走到雲林，再到嘉義，用行動來祈求媽祖保佑全台灣平安健康，特別是現在台灣受到疫情、意外、缺水等問題困擾，都希望媽祖可以保佑我們台灣，度過難關。

而朱立倫被問到是否有意參選黨主席選舉，他表示國民黨就只有一位主席候選人，就是江啟程，其他的都是大家空穴來風；而被質疑大打親美牌，他表示中華民國一向堅持民主自由，所以親美或親所有民主國家陣營，是我們必須做的，也是全民共識，當然也希望兩岸和平，這也是國民黨最大的主張。

朱立倫強調，政治不一定要在哪一個位置，只要能夠真正把事情做好，就像民進黨現在執政，他同樣希望民進黨對台灣好好努力，好好的做，不然尸位素餐、不願負責，就是最對不起民眾，從這個角度來看，希望我們大家能一起好好的努力，把工作做好，一起共好。

(中時 )