帛琉首發團旅客接受採檢 83人呈陰性 14:252021/04/11 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，帛琉首發團的100名旅客中，其中83人完成採檢，均是陰性。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台帛旅遊泡泡首發團回台後，中央流行疫情指揮中心對100旅客進行採檢，到今天上午共完成檢驗83人，全部都是陰性指揮中心發言人莊人祥表示，這個結果將有助於鬆綁檢疫措施，朝加強自主健康管理方向規畫。 帛琉首發團依規定要在返台第5到7天進行採檢，4月9號到11號為採檢期間，莊人祥今天表示，全部100名旅客中，到今天上午11時已有83人完成採檢，全部都是陰性，這個結果有助於鬆綁檢疫規定，會朝14天一般自主健康管理的方向辦理，但最後仍應有指揮官裁定。 (中時 ) #首發團 #採檢 #陰性 #帛琉 #旅遊泡泡 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 舒力基颱風最快這天生成 預測路徑出爐 - 生活 大型颱風擬生成 本周變天暴跌10度時間曝 - 生活 沒水庫又不缺水 全台只有這一縣辦得到 - 生活 人妻在家只穿內褲亂晃 尪崩潰：兒子要高三了 - 生活 買光觸媒捕蚊燈試用3天 他曬「蚊子屍海照」網驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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