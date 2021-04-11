台帛旅遊泡泡首發團回台後，中央流行疫情指揮中心對100旅客進行採檢，到今天上午共完成檢驗83人，全部都是陰性指揮中心發言人莊人祥表示，這個結果將有助於鬆綁檢疫措施，朝加強自主健康管理方向規畫。

帛琉首發團依規定要在返台第5到7天進行採檢，4月9號到11號為採檢期間，莊人祥今天表示，全部100名旅客中，到今天上午11時已有83人完成採檢，全部都是陰性，這個結果有助於鬆綁檢疫規定，會朝14天一般自主健康管理的方向辦理，但最後仍應有指揮官裁定。

(中時 )