AZ疫苗12日起擴大開放接種，桃園市長鄭文燦今表示，他明早8點就會到桃園醫院，但因接種有一定程序，詳細時間由醫院決定，他會接受醫院的安排，疫情指揮中心的團隊也會在9點半到醫院施打疫苗，希望提高接種率。

鄭文燦說，目前還在第一階段的醫護人員接種階段，中央疫情指揮中心已宣布12日起開放二階段的防疫人員跟三階段的機組人員可以接種，自己身為地方的防疫指揮官，決定開放首日就去施打疫苗。

鄭文燦說，衛生局安排他在桃園醫院接種AZ疫苗，他明早8點就會到桃醫，至於施打的時間要10個人一組，有一定的程序，他請衛生局跟醫院商量好，他會接受桃醫的安排，至於疫情指揮中心的團隊，也會在9點30在桃園醫院施打疫苗。

鄭文燦相信中央疫情指揮中心所選定的牛津大學AZ疫苗是安全且有效的，副作用也不多，市府會積極密切追蹤各種疫苗可能的狀況，希望提高施打率。

中央流行疫情指揮中心12日9點半將在桃園醫院辦理「感謝有您 COVID-19疫苗接種」，由副指揮官陳宗彥及醫療應變組副組長羅一鈞，帶領CIQS工作人員、國籍航空機組員、地方警消人員等中央及地方政府防疫人員，以及高接觸風險工作者，現身接種COVID-19疫苗。

(中時 )