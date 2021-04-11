AZ疫苗3月22日開打至今，昨天(10日)一整天新增72人接種，系統回補增加136人，累積共2萬4658人施打AZ疫苗。同時昨天再新增3起非嚴重疫苗接種後不良事件。

周一（12日）開始，AZ疫苗的接種對象將擴大開放至第3類，中央、地方防疫人員，以及高接觸風險工作者都能接種。指揮中心將會安排副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞、2名防疫醫師、機組員等赴桃園醫院帶頭接種。

對於明天擴大施打，防檢局傳有300多人報名要接種AZ。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，防檢局是做動物類別，也是屬於CIQS，國際機場有做檢疫工作，是否因為擔心病毒，也是有可能，明天以國籍航空機組員、中央防疫人員為主，開放接種疫苗。

莊人祥表示，有關接種AZ後，醫護人員的防疫措施有沒有改變，國際上文獻都是針對施打2劑的完整接種者，現在國內都是只有接種一劑，完整接種後有沒有放寬，三月下旬有開專家會議。考量歐盟多數國家等完整接種疫苗者，檢疫規定還未明確放寬，疫苗接種後的保護力也還有很多不確定性，是否有產生足夠抗體。

莊人祥表示，目前合乎人數約有60多萬人，目前有診所反應，無法掛號預約，目前部立醫院都有加入接種點，掛號不會有上限，任何一、二、三類人員都可以掛部立醫院的診，並可以隨時加派人力來處理。預定4月16日開始會有170家合約院所可以來接種。

莊人祥表示，至於AZ疫苗展延部分，需要看原來藥廠有沒有做安定性的申請才有辦法掌握。

(中時 )