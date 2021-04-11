高端（6547）11日宣布，旗下「腸病毒71型疫苗」多國多中心三期臨床試驗，免疫數據解盲達標，由於98％以上的受試者血清中和抗體效價遠超於目標值，符合國內加速核准機制要求，總經理陳燦堅表示，將儘速向衛服部食藥署（TFDA)提出新藥查驗登記(NDA)申請。
該項三期臨床試驗是在台灣、越南執行，受試者人數共3,061人，試驗為多國多中心，採台灣、越南同步收案、隨機、雙盲、安慰劑對照的臨床設計。
收案對象細分為三個年齡組：2個月~6個月、6個月~2歲、及2歲~未滿6歲之嬰幼兒；其中2歲以下嬰幼兒採2+1針 (即2劑基礎劑加1劑追加免疫) 施打方式。
經完成所有受試者施打後1年的追蹤分析。有98％以上的受試者血清中和抗體效價遠超於目標值。
高端表示，此腸病毒疫苗三期臨床實驗資料及安全監測委員會解盲，分析結果如下：
(1) 施打2劑疫苗1個月後，疫苗組受試者中和抗體效價≧1:32比率為99.5%，達法規目標值標準 (法規建議目標值為>90%)。
(2) 施打6個月後，疫苗組受試者中和抗體效價≧1:32比率為97.9%，達到法規目標值標準 (法規建議目標值為>70%)。
(3) 施打1年後，疫苗組受試者中和抗體效價≧1:32比率為97.9% (法規要求持續追蹤，但無建議目標值)。
陳燦堅表示，此數據解盲的和抗體效價已符合國內加速核准機制要求；高端將按規劃完成臨床試驗報告撰寫，並依規定向衛福部食藥署提出新藥查驗登記(NDA)申請。
(工商 )
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