我國友邦、加勒比海島國聖文森今天大半地區都被火山灰覆蓋，已沈寂數十年的索夫瑞火山（La Soufriere ）連續爆發數次後，讓空氣中瀰漫濃重的硫磺味。

厚重的火山灰也正在移動，現已東移動175公里，影響鄰近島國巴貝多，當局已呼籲當地民眾留在室內。

索夫瑞火山9日開始強力噴發，持續至入夜，隨後灰白的火山灰覆蓋聖文森街道、住家和建築物。

已沈寂數十年的索夫瑞火山（La Soufriere）連續爆發數次後，讓空氣中瀰漫濃重的硫磺味。(圖/路透)

新聞網站news784.com報導，10日早晨，人口逾11萬人的聖文森被火山灰覆蓋，場景宛如冬季雪白世界。

news784.com指出，部分地區能見度極為有限，位於聖文森南部的首都京斯鎮（Kingstown），空氣中也飄散著薄薄的火山灰塵霧。索夫瑞火山位於聖文森北部。

索夫瑞火山噴發導致成千上萬民眾奔逃，約1萬6000人居住在當局下令撤離的地區內。

已沈寂數十年的索夫瑞火山（La Soufriere）連續爆發數次後，讓空氣中瀰漫濃重的硫磺味。(圖/美聯社)

聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）10日表示，多數地區的供水已中斷，領空也因火山灰暫時關閉。約3000人在庇護場所過夜。

海拔1235公尺的索夫瑞火山自1979年起便不曾爆發，其最大規模的爆發發生在逾一世紀前的1902年，當時造成1000多人喪命。索夫瑞火山這次爆發前，已轟隆作響了好幾個月。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1100411

(中央社)