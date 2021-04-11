張麗善致贈禮物給台北市府，表達雲林縣民的感謝。（周麗蘭攝）

「雲林縣智慧校園親師生平台」3.0版的功能。（周麗蘭翻攝）

悠遊卡公司捐贈雲林縣府1萬張悠遊卡，首批將發給22所中心小學試用，結合學生證使用作為親師的電子溝通平台，將有到校管理、出缺席、成績查詢、榮譽榜、圖書借閱、健康照護、電子聯絡簿、即時訊息通知功能，預計明年普及全縣153所小學。

悠遊卡公司2019年贈送1000張悠遊卡給雲林縣府，縣府以Line為平台開發「雲林縣智慧校園親師生平台」搭配運用，試辦的2所小學成效良好。

該公司今年再捐1萬張公益悠遊卡給雲林縣府，縣府也把親師生平台提升功能為3.0版，各鄉鎮市的中心小學5月起試用，明年縣府自編預算購買4萬張，普及於全縣小學。

台北市長柯文哲今（11日）到雲林縣迎接大甲媽祖，雲林縣府上午在斗南國小舉行雲林縣智慧校園3.0啟用儀式記者會暨雲林縣台北市交流會，縣長張麗善出席致謝台北市府分享資訊研發成果。

張麗善表示，實名制悠遊卡結合學生證，實現家長與老師的無紙化溝通，透過訊息推播，親師生將能同時獲完整的第一手訊息，雲林縣是繼台北市、基隆市、嘉義市、花蓮縣之後實施的縣份，感謝台北市府讓雲林轉型智慧城市的路上不孤單。

柯文哲表示，帶動社會改變最快的方法是教育，台北市府以２年時間建構基礎設施，北市每一所國小都是光纖網路、有wifi，小學三年級以上有ipad；市府建構的「酷客雲」網路課程網頁，也在新冠肺炎期間發揮功效。

柯文哲說，軟體資源與其他縣市共享更好，使邊際成本達到0，「酷客雲」目前除1000多所僑校使用，雲林縣也有195校使用中。

為了示範智慧設施的效益，張麗善、農業處長吳芳銘、與柯文哲隨後透過網路直播賣雲林縣盛產的金鑽鳳梨。

柯文哲說，中國大陸宣布3月1日停止進口台灣鳳梨，台灣掀起買鳳梨的愛國運動，但當時鳳梨都還沒上市，現在是真的上市了，才是要發揮愛國心幫忙買鳳梨的時候。

(中時 )