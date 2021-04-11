新北市坪林區坐擁山河環繞的翠綠景觀，是台灣重要包種茶產區。(新北市景觀處提供)

職人解說製茶過程。(新北市景觀處提供)

全台第1座以茶葉為主題的坪林茶葉博物館，以模型與實物展示製茶過程，介紹製茶的歷史與茶器，也結合數位科技，讓民眾現場模擬採茶、炒茶的過程，大人小孩都適合。(新北市景觀處提供)

新北市坪林區坐擁山河環繞的翠綠景觀，是台灣重要包種茶產區，新北市景觀處推出一日遊旅程，統整4大私房祕境，不僅可一窺百年茶莊悠久歷史，體驗採茶、炒茶的過程，還可徜徉於粗坑口步道的原始森林，宛如潑墨山水畫般的景緻美不勝收，是親子旅遊最佳首選。

景觀處介紹，「白青長茶作坊」擁有百年歷史，2020年獲選為新北市首家亮點茶莊，以家庭式手作茶坊從摘種到製作，努力呵護製茶技藝，近年更結合觀光旅遊資源推廣茶業；民眾可穿梭於茶樹之間，感受坪林風土，大拍廣告美照，也可至茶作坊細品包種茶獨特的韻味，認識製茶過程與品茶知識。

若想親近綠水青山，粗坑口健行步道依著北勢溪畔，沿途原生植物遍布，讓旅人能漫步其中，享受大自然演奏的白噪音交響樂，也可漫遊北勢溪自行車道，欣賞沿途清澈見底的溪流與魚群，一窺水源保護區內的原始森林景色。

此外，全台第1座以茶葉為主題的坪林茶葉博物館，外觀是閩南安溪風格的四合院建築，展區以模型與實物展示製茶過程，介紹製茶的歷史與茶器，也結合數位科技，讓民眾現場模擬採茶、炒茶的過程，大人小孩都適合。

結束後可造訪古色古香的坪林老街，以當地信仰中心「保坪宮」為中心，幾間特色茶棧仍保有傳統的品茶方式，還可大啖茶粿、茶饅頭、茶油麵線、茶葉蛋等創意料理。

景觀處表示，周末假期不妨造訪坪林茶園，親近綠水青山、品茗聞香，逛老街嚐小吃，遠離城市喧囂，度過「茶香芬芳」的假期。

(中時 )