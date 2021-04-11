總統蔡英文11日在官邸召集府院黨及黨團高層開會，桃園市長鄭文燦也出席，他午後受訪表示，會議針對「珍愛藻礁」等4項公投案達成「不提對案」的共識，市府會持續針對藻礁保護、保護區的畫設以及相關的對策等職權範圍內所做的工作，完整地提供給社會大眾了解。

面對「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等4項公投案，依照立法院的時程，若要就公投提出對案，必須在下周前提出，蔡英文11日邀集府院黨及黨團高層開會討論，確認「政院及立院黨團皆不提對案」的共識，並指示全黨要傾全力向社會說明。

鄭文燦對此表示，早上的溝通主要是針對行政院及立法院黨團是否要提對案，先在黨內交換意見，會中大家都認為基於執政的責任，必須要把資訊完整公開地攤在陽光下，才能夠達成公民社會理性討論的效果。

鄭文燦說，因此針對非核家園、能源轉型、環境保護以及食品安全、國際經貿這些相關的課題，行政部門有必要提供完整資訊，以利所有公民判斷，他相信這個程序是必要的，會議的結論就是沒有要提對案。

鄭文燦也提到，市府會依會中決議，傾全力向社會說明，把市府職權範圍內所做的工作，包括像藻礁保護、保護區的畫設以及相關的對策等，都會完整地提供給社會大眾了解。

(中時 )