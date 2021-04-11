告五人在歌迷見面會上，演唱「與海無關」、「同樣一個你」兩首歌曲。（MTV台提供）

MTV繼2020年底MTV最強音演唱會重磅回歸，2021年度全新計畫也於本周登場。告五人10日出席「 CLOSE-UP特寫真我」活動，與100名歌迷見面，而且有趣的是，活動全都圍繞食物主題！活動開始，告五人首先帶來『與海無關』、『同樣一個你』兩首歌曲。第一個遊戲「支援前線」告五人分別與歌迷組隊，現場動員蒐集物品，雲安組以最快速度獲勝，歌迷每個人都可以獲得炸雞翅，雲安則得到額外3片高級牛肉漢堡排。犬青不甘心地說：「吃三片小心不要便祕啊！」雲安雖然回嗆：「我很順啦！」但還是大方地分享一人一塊漢堡排說：「一個人吃三塊太多了啦！」

告五人接著與歌迷製做漢堡，除了一般配料，還準備了巧克力、肉桂粉、三星蔥…等特色單品讓大家自由發揮，鼓手哲謙還贊助自己種的紫蘇、番茄！三個人公推食量最大的雲安最會做菜，雲安很自豪：「我的拿手料理就是有什麼煮什麼！」他家裡還有一個農場種了番茄、紫蘇、地瓜葉、九層塔、桑椹各種青菜，犬青問：「下次可不可以種草莓啊?」哲謙回說：「有啊！但失敗了，接下來想種個玉米吧！」

被歌迷提問誰的酒量最差？大家直指哲謙，哲謙回應：「我通常兩口就臉紅，極限大概是兩瓶啤酒就會吐了！」雲安爆料：「有一次我要找謙哥討論編曲，他說等一下，原來他喝了虱目魚湯，裡面有加一點酒，他喝完就醉了。」三個人也各自推薦聽告五人的音樂最適合吃的食物，犬青首先說：「我覺得一座夢幻的三層英式下午茶，再加一杯茶最適合了。」雲安則說：「一杯手拿杯的熱巧克力，適合沉思，搭配我們的音樂最完美！」哲謙卻很跳tone地表示：「聽悲傷的歌時最適合吃榴槤了，因為這樣就會從悲傷情緒中醒來了！」

(中時 )