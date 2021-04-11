大陸金融圈近日瘋傳一段9分鐘電話錄音，年薪高達600萬元人民幣（約2600萬元新台幣）的中金公司合規總監陳剛，與已婚女下屬發展婚外情，女下屬馬姓丈夫打電話給陳剛對質，對談中他冷靜沈著、彬彬有禮，卻暗中錄音還傳遍女方工作群組。中金公司7日發出公告，表示陳剛以健康為理由辭職，網友讚嘆綠帽夫：騷操作！（大陸用語，意指厲害操作）。

據大陸媒體報導，該段9分鐘的對話錄音，與一般大吵大鬧的「捉姦」電話截然不同，戴綠帽的馬男與陳剛皆保持冷靜有禮，馬男提到「你現在睡了我的老婆……我已經很容忍了」、「我倆有同一個老婆」、「我沒法原諒」；陳剛則回應「這個世界上的事情比較複雜」、「我們不是每件事情都能做對」、「人生不容易」，兩人最後更就孩子撫養達成共識，網友們聽完都不禁打趣說「太理性」、「不愧是高學歷精英」，「將來可能當朋友」。

不過電話中維持禮貌的馬男，其實手段高明，他將兩人9分鐘的對話錄音檔，傳到妻子各個工作群組，也讓這段姦情曝光。

網友盛讚：「還是保存了體面，不過原配的操作是真騷，昭告天下，還怎麼善終」、「這段子比郭德綱的段子精彩的不知多少倍」。

(中時新聞網)