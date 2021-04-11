NBA太陽隊球星戴文布克(Devin Booker)與詹娜(Kendall Jenner)正火熱交往中，而外型亮麗的詹娜號稱NBA球星殺手，先前曾跟湖人克拉克生(Jordan Clarkson)、剛轉到籃網的葛瑞芬(Blake Griffin)都傳過緋聞，也曾跟班西蒙斯(Ben Simmons)高調約會過一陣子，更經常前往費城主場看76人比賽，但詹娜最後還是與西蒙斯分手。

Kendall Jenner Does the Thong Sandal Trend in a Slithering Tube Top & Leather Pants With Devin Booker https://t.co/B98NVtlJEX — MSN Lifestyle (@MSNLifestyle) April 9, 2021

而目前最新的男友就是布克。布克從一開始都低調與詹娜約會，但仍被媒體拍到他們共同開車出遊的照片，但被拍到幾次後他們也慢慢不躲了，開始高調放閃，除了公開出遊，甚至還在IG上互撩，詹娜當時在個人IG放上自拍照外加草莓圖案，布克隨即留言回覆：「我喜歡草莓。」

幾天前兩人又被抓到共同出遊，在太陽與輸給快艇賽後，布克和詹娜趕去好萊塢一家知名夜店《The Nice Guy》，而這次派對眾星雲集，詹娜的妹妹凱利.詹娜(Kylie Jenner)也共同前往，在場還有《變形金剛》女主角梅根福克斯(Megan Fox)和她的男友、小賈斯汀(Justin Bieber)與老婆海莉（Hailey Bieber）、知名歌手布朗(Chris Brown)、饒舌歌手德瑞克(Drake)等人。

而看到布克和詹娜恩愛的樣子，網友們紛紛表示：「這是賭錢、唱歌的那種轟趴嗎？」、「詹娜身材真好！」、「布克迎來人生巔峰！」等羨慕的話，不過也有網友開酸說：「布克出席這場合感覺還算小咖，或許詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)更適合」、「還有在關心防疫嗎？」等留言。

(中時新聞網)