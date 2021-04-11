1980-1990年是香港電影的興盛期，捧紅了不少擁有真功夫的武打明星，但並不是每個人都有機會當主角，像是曾與「一代功夫巨星」李小龍對打的演員狄威，一直在電影中當配角、替身或反派，經常被誤認為香港人，但他其實是屏東人，近日有網友PO出他的近照，引起熱烈討論。

一名網友昨（10日）在臉書社團「爆廢1公社」PO文，「5-6年級生應該不會忘記這位武打演員(狄威），在成龍跟洪金寶的電影裡面飾演的反派角色武打演員 ，但是大家可能不知道（狄威）他是正港的台灣屏東人！」接著放上狄威的近況照，大讚已經67歲了還是「老當益壯帥氣不減當年，被讚『現實版林沖總教頭』，事業巔峰退圈隱居屏東。」

成龍與張沖、狄威等合影。（圖／中時資料照）

從影片截圖的照片中，狄威的頭髮幾乎全白了，臉上盡是歲月的痕跡，但是肩膀寬厚、體型健壯，精神看起來相當不錯，許多網友紛紛留言：「這不是羅三砲嗎」、「依舊帥氣十足」、「兒時的回憶，歲月是把殺豬刀啊」、「我還以為他是香港人」、「他才是從小看到大的壞人，武功高強」等。事實上，該支影片4月1日就廣流傳，網友稱這是「狄威為成武伯樂相馬文化送來的祝福」。

狄威1983年在《A計劃》飾演反派海賊羅三炮，當時成龍為了讓戲劇更加逼真，要求對打的時候要來真的，想不到一拳就把自己的鼻樑打斷，事後還因此暫時停拍、就醫治療；身為屏東竹田鄉人，狄威的客家話講得十分流利，國中開始學習空手道、跆拳道，多次在比賽中獲獎，在台灣服兵役時獲封上尉軍銜，在軍中教學徒手格鬥和空手道，除了曾和李小龍對打，還當過洪金寶、林正英、元華等人的特技演員，2015年他回到家鄉過著隱居生活。

(中時新聞網)