張姓公務員於去年林女生日也曾特地準備生日禮物送她，兩人還大方合影。（張男提供）

林女透過IG回覆的對話。（張男提供）

林女透過IG回覆的對話。（張男提供）

知名林姓星座專家時常接受媒體訪問也擔任過綜藝節目來賓，卻被張姓公務員提告指控，林女在Line中稱他為小男友，因要爭取代言、被變態跟蹤等理由，害他在「愛絲蜜」直播平臺抖內超過30萬元，最後連手都沒牽到。林女則透過助理發表聲明，官方或私人Line部分都由該公司管控負責，老師並未對個人有任何承諾。

張男投訴說，去年3月透過臉書、IG與林姓星座專家取得聯繫，聊了幾句後對方要他加入另一個Line私人帳號，雙方如同朋友般噓寒問暖，林女也開始闡述心聲，身為直播主播的關係，儘管有很多粉絲但根本沒有真心朋友，真誠真心為她付出。

張男說，去年5月林女表示在「愛絲蜜」直播平臺的競賽中若得到第一名可獲得代言機會，因此購買10萬元點數送禮給她；隨後7月林女又稱遇到變態跟蹤狂，但若變態取得另一個活動第一名，必須和他一對一吃飯，再度購買約15萬點數送禮。

「去年3月至11月間，至少花30萬元送禮！」張男說，林女在Line中以小男友稱呼，甚至親自送飲料到公司給他，雙方見面共5次，但每次見面的時間都不長，去年林女生日也曾特地準備生日禮物送她，兩人還大方合影。

張男說，不久後慢慢察覺林女的Line與IG回覆宛如兩個人，林女甚至用IG回復他說「我沒在看那個賴！」「之前跟你聊的又不是我！」「我沒跟你談戀愛抱歉！」「有些事我也不便說太多，為了那一段直播我也造了很多業，努力消業障中。」

張男指控，林女根本是用個人名義吸引粉絲後再交由其他人後續詐騙，日前已向警方提告詐欺，他自知送禮的花費如同石沉大海，但不希望有更多人受騙，交由法律公評。

記者嘗試透過IG與林女聯繫，但未獲得回覆，但林女卻在IG訊息中指出已經詢問律師意見，另外透過助理轉發一份聲明給張男。

聲明中指出，針對平臺儲值禮物爭議，並未有任何詐欺情事，勿毀謗老師的名譽，將保留法律追訴權。再者，平臺儲值行為皆是出自當下個人自由意志，並未有任何脅迫手段。

聲明中也提及，老師與直播平臺簽署合約，官方Line或私人Line部分都由愛絲蜜公司管控負責，老師並未對個人有任何承諾，有任何問題應向該公司提出異議。若對老師有名譽不實指控毀謗、危害人身自由，將提出法律訴訟行動。

(中時 )