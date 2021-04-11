嫌犯兜售竊物身影被監視器拍下。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

白河區某寺廟老鼓身遭竊，白河派出所長陳永旺（左）率員跨縣市追回。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市白河區1間寺廟今年初10個珍貴木材製成的鼓身遭竊，住持因寺務繁忙無暇報案，3月初卻有人至台中兜售此批贓物，白河警循線追至台南歸仁區逮人，余姓嫌犯見警上門驚訝萬分，訊後依涉嫌竊盜罪嫌移送台南地方檢查署偵辦。

潘姓住持年初發現倉庫內之牛樟、緬甸柚木及台灣櫸木製的10個鼓身遭竊，一則廟務繁忙，一則認為老木鼓身不易尋回，乃未向警方報案。

近期潘姓住持的台中製鼓朋友發現有人前來兜售2顆鼓身，上有住持書寫的編號，住持得知後急忙至台南市白河警分局白河派出所報案。

白河派出所所長陳永旺率所內同仁逐一清查比對兜售者影像，並2次聲請搜索票，分別赴雲林縣斗南鎮及嘉義市等地，逐一查獲不知情之收受贓物鼓身之張姓、洪姓犯嫌，進而掌握余姓嫌犯涉有重嫌。

白河警4月初再聲請搜索票前往歸仁區查緝，余嫌見警上門驚訝萬分，並在警方提示各項具體證據下，交出其行竊還未及賣出八角鼓架1組。據了解，老木鼓身價值約1至5萬不等，竊嫌以10顆2萬兜售給不知情買者。

白河警分局長陳明宏對白河派出所等偵辦同仁僅憑一個身形影像，逐一向上溯源追緝，並來回奔波雲嘉南3縣市將竊嫌緝捕歸案送辦，親至派出所頒贈破案茶及獎勵金激勵士氣。

(中時 )