嘉豐非營利幼兒園獲得「紐約設計獎」銀牌，旁邊要蓋嘉豐國小，日後形成完整的教學體系。（羅浚濱攝）

縣府為因應高鐵特定區人口快速成長，將投入10億興建的嘉豐國小校舍工程，連續兩次招標竟出現沒有廠商投標的罕見情形，縣府工務處長林鶴斯指主要是國內原物料價格，從去年新冠肺炎疫情後持續飆漲，再加上缺工，廠商無利可圖，承包公共工程意願已大不如前。

嘉豐國小用地有2公頃，位置在獲得「紐約設計獎」銀牌的嘉豐非營利幼兒園旁，縣府預定111學年度招收一年級新生，讓幼兒園和小學形成完整的教學體系，未料10億的校舍工程竟乏人問津流標。

林鶴斯說，該處檢討流標原因，認為主要是去年新冠肺炎疫情影響及各國貨幣寬鬆政策，帶動整個原物料上漲，今年才過3個月，國內鋼筋、模板及混凝土等原物料再漲1到2成，使整體營建成本上漲已達3成之多。

同時，新冠疫情限制外籍勞工來台，而國內長久以來本土勞工短缺，更讓營造業者的人力成本上漲2倍以上，加上政府積極推動各項前瞻計畫，造成各公共工程都在搶工人。

林鶴斯說，一般營造業利潤約在1成左右，以往公共工程不管是採最低標還是最有利標，只要原物料不漲，廠商認有利可圖，競標搶標是很常見的現象，但從去年原物料上漲後，已完全改變這種刻板印象。

林鶴斯並說，新竹地區社區大樓建案林立，並有台積電在寶山蓋廠房擴廠，各工地都在搶工人，營造業並有承攬總額限制，造成公家與民間工程招標產生相互排擠效應，營建廠商在各項成本、費用大幅增加情況下，直接影響投標公共工程的意願。

嘉豐國小校舍工程7日第2次流標後，縣長楊文科為避免影響111學年度招生，召開緊急會議指示跨局處合作推動學校興建工程，決議請建築師檢討調整預算，也請教育處持續向中央反映實況並爭取經費，以利進行第3次招標。

(中時 )