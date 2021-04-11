今年宜蘭綠色博覽會邀請彰化、新北、花蓮等縣市共襄盛舉，彰化縣以「彰化物產館」為館區主題，提供彰化的農特產品直送綠博，今天（11日）彰化縣長王惠美與宜蘭縣長林姿妙一起行銷綠博，綠博也為彰化縣規畫夥伴縣市周，在4月16日前，凡彰化縣民憑身分證明文件，可享百元入園優惠。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭與彰化皆是以農立縣，農漁畜產品相當豐富且知名，為了讓各地遊客不須跑到中南部，就能買到最新鮮直送的彰化物產，此次綠博特別邀請彰化在「潮農聚落」策展並銷售縣內最優質的特色物產。

彰化縣長王惠美表示，今年是彰化縣第一次參與綠博活動，彰化縣政府規畫許多超值優惠促銷方案，4月11日至17日到彰化物產館消費滿599元，可獲得一次抽獎機會，獎品為彰化最夯的行程「芳苑海牛」體驗400元抵用券。

王惠美表示，館內消費滿299元即贈送隨手零嘴包，滿999元再加碼送設計款帆布袋；4月24日至25日還有農夫市集，由彰化小農團隊親自北上為北部民眾新鮮直送，歡迎大家把握機會多多選購，共同支持在地小農。

(中時 )