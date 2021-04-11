楊晨熙坦言分手關鍵。（中天綜合台提供）

楊晨熙與大飛交往多年情斷，在愚人節宣布分手，她11日錄中天綜合台《小明星大跟班》表示：「還在習慣單身中，一直在想這種事情要不要跟大家交代，因為這很私人，但我們是公眾人物如果不說，會被大家揣測，但又不想這麼正式，所以才想用幽默方式在愚人節公開。」她坦言公開前，兩人分手已一個月，恢單最大差別，「真的是歸屬感，以前不管在外面受什麼委屈，有人可以聽你抱怨」。

談到分手關鍵，楊晨熙表示：「這個過程很和平，我們像是朋友聊天，彼此有些事沒有共識，他覺得（結婚）是他的必經人生階段。」兩人婚事進度看法不同步，不過她強調，「但他其實從頭到尾沒有逼過我」。大飛前陣子被拍到與直播主陳比熊Double Date，楊晨熙被問到此事，「應該不是約會，我跟那女生也是朋友，我們很常去按摩，應該沒什麼，還是有聯絡（大飛），但這件事沒特別問什麼」。

楊晨熙感動老爸的安慰，「我爸異常冷靜，我本來以為他會打電話罵我，但他只打來跟我說掃墓的事情，問我最近還好嗎？他有看到新聞，只跟我說自己注意、開心就好」。至於未來感情發展，她笑說：「之前很多人誤以為我結婚了，追求者應該是零，可能人家也會怕。」至於是否復合，她坦言，「雖然這過程的確有哭，但我們真的也不可能說什麼不復合，先說好分開一陣子」，兩人現在還一起經營餐酒館，她也會找大飛當導演拍影片，「我們超過8年，但我幾乎每個都那麼久啊」。

(中時 )