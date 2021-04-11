騎乘單車之時，也可順道參觀當地著名的廖添丁廟、大啖八里出名的紅龜粿。（新北市漁業處提供）

漁港旁討海人海鮮餐廳料理也堪稱一絕，師傅純熟的手藝及現撈的漁貨、黑鯛和鰆魚等，更是不可錯過的好滋味。（新北市漁業處提供）

新北市八里下罟子漁港擁有得天獨厚的純樸寧靜，漁業局啟動活化，除了增設浮動碼頭並美化周邊漁港景觀外，也連結八里自行車道提升觀光機能；新北市漁業處表示，民眾可沿著淡水河岸而行，一路經關渡大橋、八里渡船頭、挖子尾生態保護區、十三行博物館等景點，邀請民眾一起遊港灣、嚐美食。

八里下罟子漁港保留原始的漁村風味，沒有過多的彩繪雕琢，呈現傳統的漁村風光，黃昏時天色隨著日落變化，如同調色盤一般出現紅、橙、黃、紫等豐富雲彩變化，美不勝收，是許多人欣賞日落的私房景點。

漁業處表示，下罟子漁港經過活化連結八里自行車道，民眾可騎著單車沿著八里左岸自行車道從觀音坑溪口起，一直到下罟子漁港，沿著淡水河岸而行，一路經由關渡大橋、八里渡船頭、挖子尾生態保護區、十三行博物館，結合人文、生態，古蹟，是都市難得一見的單車綠洲。

漁業處指出，騎乘單車之時，也可順道參觀當地著名的廖添丁廟、大啖八里出名的紅龜粿；漁港旁討海人海鮮餐廳料理也堪稱一絕，師傅純熟的手藝及現撈的漁貨、黑鯛和鰆魚等，更是不可錯過的好滋味。

漁業處長張麗珍表示，下罟子漁港透過港區整體改善及規畫，已成為當地新興觀光景點；新北市長達145公里的海岸線即擁有28個漁港，是全台漁港最多的縣市，每一處漁港各具魅力，市府透過「嗨漁港計畫」，為漁港創造各自魅力與價值。

(中時 )