台中市觀旅局秉持「防疫不妨藝」理念，推薦全台民眾來趟「台中屯區藝術博物館之旅」。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市觀旅局秉持「防疫不妨藝」理念，推薦全台民眾來趟「台中屯區藝術博物館之旅」。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市觀旅局秉持「防疫不妨藝」理念，推薦全台民眾來趟「台中屯區藝術博物館之旅」。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市人文薈萃，處處有優質且具特色的博物館，例如國立台灣美術館、台中文學館及台中纖維工藝博物館等。台中市觀旅局秉持「防疫不妨藝」理念，推薦全台民眾來趟「台中屯區藝術博物館之旅」，透過藝術之美陶冶身心靈、洗滌平日疲勞，為生活儲備美好原動力。

觀旅局指出，霧峰有座由世界知名建築大師-安藤忠雄設計的「亞洲大學．亞洲現代美術館」展出「勁筆野色—丁衍鏞回顧展」，丁衍鏞老師以獨特藝術風格汲古潤今，成功調和中、西方美術，繪出屬於中國的西洋畫。欣賞完作品，可以順遊擁有百年風華藝文氣息「林家宮保第園區」結合東方建築與西洋藝術，細細品味融合東西方藝術之美。

體驗建築古蹟後，可前往霧峰農會酒莊，採購傳承日本杜氏「心魂傾注」的造酒精神的清酒當伴手禮。傍晚時分，推薦前往文創藝術小鎮-光復新村，悠閒漫步在充滿濃濃文青味的舊街區。逛累了，可以到村口廣場市場，品嚐美味古早味麵食料理和道地滷味小吃。

大里的臺中軟體園區內，隱藏著一個可以賞藝術、創藝術、藏藝術的360 °文創藝術新平台「Dali Art藝術廣場」。為迎接2021新春推出「台日青年藝術家聯展」以多元的媒材與新穎的創作技法，打造多樣的視覺體驗。欣賞藝術作品後，別忘了採購伴手禮，可造訪已有30多年歷史的國光假日花市，買盆花點綴家裡或致贈親友，都是不錯的選擇；或是購買知名紅麴米糕，Q彈糥米搭配濃濃酒香，甜而不膩。

「台中市屯區藝文中心」目前展出「拆毀有時，建造有時—林大原西畫個展」本次展出主題涵蓋各地街景與人物交錯，記錄人類活動所創造的風景。參觀後可順道前往「坪林森林公園」適合親子或邀約三五好友，悠閒漫步在環湖步道、親水木棧道等園區內公共設施，體驗自然生態美景的同時享受大自然賦予的饗宴。

(中時 )