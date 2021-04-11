台中市政府客委會主委江俊龍感謝佛光山舉辦意義深遠的活動，並特別在2012年起新增客家語的組別。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

參賽學童透過生動的口語表達精彩詮釋「勸人為善，淨化人心」勵志故事。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

佛光山推廣「做好事、說好話、存好心」三好理念，11日在台中惠中寺舉辦已有20年歷史的「2021年三好兒童說故事比賽」，分為國語、閩南語、英語及客語組四大類，300多名學童報名，參賽者手持道具，透過生動的口語表達精彩詮釋「勸人為善，淨化人心」勵志故事，讓三好理念在學童及家長心中扎根。

台中市政府客委會主委江俊龍感謝佛光山舉辦意義深遠的活動，並特別在2012年起新增客家語的組別，提供客語族群學童另一個舞台，傳承客家母語，共同宣揚三好精神。

佛光山中區總住持釋覺居法師指出，說故事比賽去年因新冠肺炎疫情停辦一年，今年因政府及大眾積極防疫，活動才能舉行，比賽提供參賽學童上台表演的機會與經驗，參賽者透過練習不斷進步，保有積極向上的心，期勉選手盡情發揮，享受比賽。

今日活動由市府客委會主委江俊龍、教育局主祕王淑懿出席，大仁國小校長劉美芬、內新國小校長張文綺，佛光山均頭國民中小學校長劉素滿、國際佛光會中華總會監事洪金娥及中區協會區協會長江峰平一同參與。

(中時 )