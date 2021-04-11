台鐵太魯閣號2日發生重大出軌事故，造成嚴重死傷。交通部長林佳龍聲明，已經向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌請辭負責，對此，綠委蔡易餘指出，台鐵內部有許多根本性問題，最了解的就是林佳龍，而若林離去交通部，著實讓他非常擔憂改革的腳步會不會變慢。蔡話語一出，讓許多網友聽不下去痛批照蔡的邏輯，不如乾脆說找林佳龍接行政院長，才能大刀闊斧的改革。

蔡易餘昨（10日）在臉書發文表示，近期台鐵發生最重大死傷的交通事故，林佳龍第一時間就向蔡總統、蘇閣揆表達負起政治責任的態度，隨後立法院質詢時重申，會在處理事故妥適後即會去職。蔡易餘認為，林佳龍願意一肩扛責，讓人惋惜不捨。

社會各界針對台鐵改革，蔡易餘指出，已有許多意見與想法，台鐵改革在本質上就有一些重要議題必須處理，例如要公司化、民營化？而最重要的課題還是高達4000億龐大的負債，以及台鐵營收有93%票價收入需要用來付人員薪水與退休金，現行制度並無法有效提升營運品質。然後開始有諸多聲音要求台鐵漲票價，但他認為漲台鐵票價，根本是懲罰偏鄉地區的民眾使用公眾運輸的通行正義。

此外，蔡易餘直言，台鐵財務天洞有個根本性問題，就是現行台鐵沒好好活化資產，比方台鐵車站就單純只是車站，除了停靠列車、售票外，什麼也不是，以台北車站為例，明明是在台北政治金融中心之首，但現行就只蓋層三層，剩下容積並無利用，形同自我閹割！這比起日本鐵路民營化利用多餘空間，創造出車站也是大型賣場、商辦飯店等多元經營理念完全背道而馳。

蔡易餘感嘆，最了解這一切且知道怎麼推動台鐵財務改革優先的，正是來自雲林偏鄉的林佳龍，其任內推動車站立體化，於108年8月通過了「鐵路站區立體連通廊道與平台建設及毗鄰地區開發計畫審查作業要點」目的即在改善車站站體附近的整體開發，同時可讓台鐵擴大獲益，開宗明義在第一條「為改善鐵路設施對都市發展造成之阻隔，推動車站所在之舊都心區域或新興開發區建設，整合規劃車站與其毗鄰地區人車動線，具體評估確定鐵路站區立體連通廊道、平台建設之必要性及整合性。」

蔡易餘強調，改革台鐵、刻不容緩，而林佳龍離去交通部，著實讓他非常擔憂改革的腳步會不會變慢，但林佳龍任內這幾年致力推動軌道升級，還想將台鐵打造成永續經營、國產化、更周全與智慧、結合都市發展的鐵道運輸系統，將台鐵提升為「美好生活連結者」。

不過，蔡易餘這一番話引發網友怒火，痛批「民進黨無人？只剩林佳龍？可見民進黨有多爛」、「看看這些留戀權位政客的嘴臉」、「照蔡大立委的邏輯，應該要找林佳龍接行政院長才能大刀闊斧的改革了」、「全天下的人都死了嗎？除了他別人都不行推動？早之前在幹嘛？對啦！罵我們不是聰明的用路人」、「蔡立委降格當1450，帶風向：慰留林佳龍」，但也有網友贊同蔡易餘的看法，為林佳龍抱不平，「請易餘立委務必要將佳龍部長留任下來，致力大刀闊斧改革台鐵，加油」。

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(中時新聞網)