1名女子去年在捷運手扶梯上被陌生男子從身後噴液體，回家後才發現是精液，她事後拿物證提告，警方也依據DNA找到犯嫌；但犯嫌在法庭上一概否認、裝傻，也不願私下和解，而法院最後依據監視器畫面中男子用包包擋住下體，又沒有其他目擊者看見猥褻行為，1、2審皆判無罪，讓女子崩潰，在Dcard上發表1千多字文章提到「這個社會上還有正義嗎？司法是保護壞人的嗎？」

該女網友在Dcard發文表示，她去年某日在捷運搭手扶梯時，遭陌生男子「射精」到小腿上，她事後將衣物和衛生紙帶去警局報警，事後警方依據精液DNA抓到犯嫌，檢方則依公然猥褻罪起訴對方；離譜的是，犯嫌在法庭上一概否認罪刑，但她說犯嫌先前還與母親登門道歉，如今在法庭卻不認此事。

1名女子去年在捷運手扶梯上被陌生男子從身後噴液體，犯嫌在法庭上一概否認，最後竟被判無罪。（圖／翻攝自Dcard）

女網友說，和解時犯嫌最多只願意拿出2萬元和解金，就連調解人說可以分期還款，對方也不願意；之後她還意外得知對方是一早就鎖定目標下手，一路跟蹤在她背後，不料一審判決為無罪；案經上訴後，檢察官將捷運監視器中犯嫌的一舉一動陳述出，表示其明顯有猥褻意味，但二審結果仍為無罪，法官說法是「在手扶梯用包包擋著，所以沒有人看到，沒有其他證人，所以不算在公眾場合做出猥褻事項，他也沒有承認。」

事後女網友崩潰地說，「難道現在大家只要有遮擋好、不被人看到，監視器沒拍到他清楚的下體，就都沒關係了嗎？」「這個社會上還有正義嗎？司法是保護壞人的嗎？」

(中時新聞網)