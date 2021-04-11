台南市下營區賀建國小11日舉辦百周年校慶暨校舍落成典禮，市長黃偉哲也前往參加啟用儀式，並頒發傑出校友給官田國中退休校長周博川、安業國小校長陳宏吉等人，黃偉哲也特別感謝台南縣前縣長蘇煥智夫人郭椿華的祖父郭睿捐地設校，郭椿華上午也出席觀禮。

賀建國小新校舍2017年獲國教署補助「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」，斥資6210萬新校舍，外觀以儲存稻米穀倉之圓錐形、白鵝背部優美體態為造型，非常有特色。

創立於大正九年（1920年4月1日）至今屆滿百年的賀建國小，校方自3月初即展開百年校慶暨校舍落成系列活動，包括「老照片回顧」、「校友回娘家餐敘」、「學習成果展」等，不少校友攜家帶眷回娘家共襄盛舉。

今日上午9時20分，由賀建國小全體學生精采的大會舞揭開序幕，學區內的下營國中，更以熱鬧的舞獅表演替新校舍妝添風采。

校方表示，除了這次落成的校舍總金額6210萬元，政府也投資賀建國小視聽教室80萬元、遊具90萬元、圖書室200萬元及PU跑道200萬元的經費讓學生們能有更優質的學習環境、有更好的學習成就。

校長湯焜楠說，賀建國小現有學生45名，深耕在地推動傳統藝陣，在傳統藝術比賽，或英語讀者劇場比賽，皆有不錯的成績。此外，賀建國小本學期結合其它9校，進行課程結盟，共推教育即生活課程，讓彼此透過課程共享、協力同行，書寫教育的新篇章。

(中時 )