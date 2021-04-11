為單車選手安全把關，比賽路線從水里到塔塔加間的台21線，實施交通疏導措施。（南投縣政府提供／張妍溱台中傳真）

南投縣政府與台灣自由車運動協會共同主辦「2021永不放棄塔塔加自行車挑戰」活動，停辦2年今年復辦，11日在國立水里商工鳴笛出發，年紀最大參賽者66歲、最小12歲，途經信義、和社、最後抵達玉山國家公園塔塔加，全長72公里，來自全國及外籍近千位車友參加。

南投縣政府體育保健科指出，因台21線路基及邊坡工程施工影響，此活動已停辦2屆，今年恢復舉行，除了挑戰組，台灣自由車運動協會與96自轉車聯合創辦「96聯賽」，競賽組共313位國內外知名選手，並選定塔塔加賽事為本年度的開幕戰，各界高手、同場較勁。

體育保健科表示，為單車選手安全把關，比賽路線從水里到塔塔加間的台21線，實施交通疏導措施，加派警力及義交協助沿途交通疏導；今年吸引自行車好手共956人參與，其中包括，來自英國、法國、德國、加拿大、美國及菲律賓（最大團）等多達18國參賽。

南投縣長林明溱除邀請水里及信義鄉沿線民眾，一起為選手加油，並邀請參賽選手，來南投騎單車運動，可到信義賞花、日月潭、杉林溪、溪頭、東埔溫泉等，欣賞南投好山好水，到各鄉鎮品嚐當地特色小吃，留下美好回憶。

「2021永不放棄塔塔加自行車挑戰」競賽結果出爐，其中男子組冠軍分別為，U17組陳立宏、U23組張誌勝、M30組周子峯、M40楊鴻銘；女子組與菁英組冠軍分別是，邱聖芯、吳之皓奪下冠軍。

(中時 )