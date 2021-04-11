台南市長黃偉哲11日至下營區聽取區政成果報告，由區長李宗翰（左）說明。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲11日至下營區聽取區政成果報告，下營區長李宗翰表示，台南市下營區為台南農牧重鎮，以「白鵝」、「黑豆」、「綠柚」、「紅葚」和「台南16號米」為知名「五寶」，自市長黃偉哲自上任後，陸續投入經費8.96億元扎根基礎建設，全力推動休閒農業區發展，讓下營成為樂活又「ㄟ贏」的代表區。

黃偉哲表示，下營區的水患嚴重，雖然歷經前兩任市長的建設已有改善，但治水工作還要繼續努力，市府會盡量編列經費處理淹水問題。至於農路修繕經費需要靠地方自籌，市府會努力建設，讓下營五寶順利運送出去，未來也會針對路燈、監視器部分加強，期盼打造安全的社區。

下營區公所11日選在百年校慶的賀建國小進行區政成果報告，李宗翰表示，市府積極改善易淹水區域，包括歷時1年完工的「黑橋改建工程」，以及預計年底完工的「大溪橋改建工程」；而為防止麻豆排水倒淹進下營市區及下橋頭等相關聚落與周邊農牧場，在北頂中排已設置完成水閘門工程與抽水機組，提升防洪能力。

市區道路建設方面，則透過開闢南外環道路，串聯174線及台19甲線等全區交通路網；而黃偉哲市長相當重視農水路更新，目前已改善20條農水路、累積長度約10公里，提供農民良善耕作的生產環境。

教育建設方面，投入1.6億元經費改善校舍環境及體育設施建設，例如：耗資6210萬元整建賀建國小校舍，並加入巧思設計「穀倉造型教室」，可望成為新亮點；另陸續推動東興國小、下營國小等校舍改建整修，營造安全舒適學習環境。

區公所表示，下營養鵝戶數高達43場、約6萬隻，飼養場數是全台南之冠，台19甲公路沿線已形成鵝肉料理聚落而出名的「鵝肉公路」，且轄區具備豐富的農園、果園和牧場，市府看準時機全力推動「下營休閒農業區」，吸引民眾來體驗專屬下營的樂活環境。

(中時 )