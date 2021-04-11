現年7歲讀國小一年級林宛誼(右)以去年作品《貓新娘》參加展出，成為年紀最輕參展者。（陳淑娥攝）

志玄文教基金會清水終身學習教育中心油畫、書畫、攝影師生聯展「彩繪人生」，即日起至5月2日止，在台中市港區藝術中心展出，62件精彩作品，歡迎各界蒞臨參觀指教。

「彩繪人生」展覽11日辦理開幕式，活動貴賓雲集，有港區藝術中心主任柯丁祺、市議員楊典忠、志玄文教基金會中區區長江文宏、行政院顧問洪慶峰及多位藝術家應邀出席，現場另由志玄文教基金會古箏班的「鄧麗君組曲」開場演奏，帶來氣質優雅的氣氛。

港區藝術中心主任柯丁祺表示，志玄文教基金會清水終身學習教育中心成立已經13年，開設多樣課程，並與港區藝術中心一起為海線地區提供眾多的學習機會。多年來，藝術課程在紀肇聲、簡宏正、吳芸萱、林欽三等老師用心指導下，學員們在具有人文氛圍中認真學習，展現藝術天分。

志玄文教基金會中區區長江文宏也指出，大家在學習的過程中，無論是油畫、水墨、攝影等課程，皆得到了樂趣，也創作了許多優秀的作品，更在藝術的陶冶中，豐富了人生。

港區藝術中心表示，此次師生聯展主題是「彩繪人生」，展出作品包含油畫、水墨、攝影等類別，是每位老師、學員們平日創作的成果。學員中包含各個年齡層，涵蓋7歲到94歲皆有，有長青高齡長者，也有國小的小朋友，是「青銀共居」最好的典範。不分年齡，每個人從學習中得到樂趣，也發揮個人的藝術天分，或用攝影機獵取絕美鏡頭，將美景化為永恆；或用彩筆，彩繪出天地間美好的人、事、物。

港區藝術中心指出，透過此次師生聯展，志玄文教基金會清水終身學習教育中心分享他們學習創作成果，彼此相互觀摩，希望大家給予這些老師和學員們肯定，增強信心，在未來的創作路上，能夠更上層樓，創作出更好的藝術作品。

(中時 )