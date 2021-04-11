住在彰化縣溪湖鎮一名男子，與越南籍女友交往，某天女子看到男友手機裡有神祕照片，認為男友出軌，因此趁對方昏睡時，持剪刀剪下生殖器，而男子則因為心理受創太嚴重，至今還沒答應重建陰莖。

52歲的黃姓男子，與40歲越南馮姓女子交往，馮女憑著一張照片，懷疑黃男偷吃，某天晚上端了一碗花雕雞麵給黃男吃，黃男吃完後覺得不對勁，當下問馮女「是否有加料」，但沒獲得回應就昏睡過去，馮女見黃男睡著，便剪下生殖器，還沖進馬桶。

昏睡中的黃男痛醒，發現下體狂流血，生殖器消失無蹤，緊急送醫幸好沒有生命危險，不過黃男生殖失去80%，僅剩下1.5公分。對此，黃男家屬相當氣憤，透露黃男非常愛女友，且幾乎都待家裡，根本時間偷吃，怒批馮女太過殘忍。

根據了解，黃男經急救後，一開始還需要用過導尿管排尿，取下導尿管後，只能先坐著如廁，事後醫生詢問黃男，是否要做陰莖重建術、以及心理諮詢，不過黃男似乎心理創傷太嚴重，目前仍未答應重建或是諮商，醫生建議家屬要多陪伴黃男，可以先找心理醫生做諮詢。

(中時新聞網)