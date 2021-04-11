台南市消防局今天舉行常態性大量傷病患演練。(台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真)

當遭逢重大災害，搶救大量災害傷患分秒必爭，台南市政府消防局因應目前重大災害發生，今天與衛生局及各急救責任醫院率先首辦「11-9-11常態性大量傷病患演練」，每月11日9時至11時，針對消防局救護車出勤創傷案件，常態性演練檢傷及醫院後續管制，讓災害現場傷病追蹤常態化，藉此機會檢視如何精進。

台灣近年發生多起大型災害，從新北市八仙塵爆、台南維冠大樓倒塌到近日台鐵太魯閣號出軌事件，均顯示災害發生時，大量傷病患急救重要性，傷病患檢傷、現場急救及後送醫院管制等，考驗市府消防局、衛生局及各急救責任醫院危機處理能力。

台南市長黃偉哲說，有鑑於此，市府一定要強化這方面的訓練，消彌一切可能發生的災害。消防局長李明峰表示，過去演練是以醫院內部及消防局內各自獨立訓練，且訓練內容均是經計畫且可控的，雖可提升各單位內部熟悉度，但，跨單位配合較缺乏。

他說，透過常態性大量傷病患演練，將填補單位間的橫向聯繫訓練，且增加人員配合間的熟悉度，提升台南整體救災能力。

(中時 )