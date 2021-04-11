外媒11日引述知情人士透露，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）12日當周將前往中國上海市和中國官員會面，試圖在兩國緊張局勢不斷加深的情況下，將氣候變化作為一個更密切合作的領域。這將是拜登政府高級官員首次正式訪問中國。

華盛頓郵報將凱瑞此行描述為「敏感的訪問」。報導指出，在中美兩國因人權、貿易和安全問題上發生衝突，並爭奪全球影響力之際，凱瑞此行凸顯拜登政府與中國進行合作以及競爭的努力。凱瑞訪問中國是其亞洲行的一環，他還將訪問印度、阿拉伯聯合大公國和孟加拉。

政治觀察人士認為，氣候變化問題是中美兩國為數不多的利益可能重疊的領域，增加重啟在川普政府期間暫停的談判的可能性。

值得注意的是，凱瑞近期頻頻在氣候問題上提及中國。當地時間3日，凱瑞在阿布達比受訪時表示，「我們的希望是，我們能夠與中國打交道」。4日，凱瑞又指，美國在氣候變化問題上追求進一步的研究和發展並不是為對抗中國。他還說，沒有哪個國家能獨自解決氣候危機。

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