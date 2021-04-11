高雄九太洋將JC戰象賽前突然因為拉肚子造成上吐下瀉，根本沒辦法打11日鳳山主場迎戰台銀比賽，九太憑藉全本土陣容只撐住3節，末節遭到台銀打出誇張21比2猛攻，九太最後以60比76不敵台銀，雙方勝差也拉開到2.5場，台銀繼續穩居第3。

首節雙方命中率都不理想，也讓局面變成低分大戰，但在次節一開始，九太打出10比2小高潮，一度取得10分領先優勢，不過台銀也靠高健益、艾爾文與陳侑昫等人三分球追上，打完上半場，全本土的九太仍以32比29小幅領先台銀。

來到下半場，局面仍陷拉鋸，打到此節還剩19秒，于煥亞的上籃「疑似」遭到張家禾拉住手臂，裁判卻未吹哨，台銀正想發動快攻之際，九太總教練劉嘉發氣到暴衝進場，換來一次技術犯規，不過前3節結束，九太還以49比47領先。

末節一開始，張家禾、高健益兩人攜手投進3顆三分球，帶起台銀一波21比2猛攻，九太完全被打傻，就算劉嘉發連喊暫停也無法止血，整整6分鐘得分掛零，直到最後3分43秒，才靠陳懷安的罰球中止得分荒，可惜場上早已大勢已去。

趁著JC戰象不在，艾爾文拿下17分、8籃板及7助攻的接近大三元表現，陳侑昫13分，謝宗融12分、10籃板，張家禾11分；于煥亞雖替九太貢獻全場最高18分，「大頭」蘇奕晉也有13分、10籃板，只是沒了JC戰象，九太就像突然不會打球了。

(中時 )