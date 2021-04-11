美國歌壇超級天后瑪丹娜(Madonna)，對於全球樂迷來說，具有重大的時代意義，而出道近40年、今年已62歲的她，不僅持續活躍於演藝圈，如今仍是引領潮流的叛逆巨星，不料以創意革新聞名的她，日前卻被抓包舊照「借用」女網友的身體，因此受到批評，但女神毫不在意，甚至甩出一波無痕自拍照，近況隨之曝光，讓網友傻眼直呼認不出來。

數十年來在全球引領流行的天后瑪丹娜，對於社群經營也相當用心，不時分享個人情報及美照，不料日前卻出包，一張2015年的IG宣傳照，被人發現「身體不是自己的」，之後女網友艾蜜莉亞也出面認了那是她的身體，當初以為是其他人開玩笑剪貼的，後來才發現是被瑪丹娜團隊拿去用，但她沒有太在意，反倒覺得榮幸，只是希望天后團隊能標明「身體出處」。

瑪丹娜因為這件事，收到不少酸嗆她愛盜照修圖的批評，但顯然娜姐沒在怕，照常在社群分享日常，更是曾一連甩出多張性感美照作為反擊，打臉那些說她需要偷別人好身材的酸言。

而近日，瑪丹娜又在IG更新近況，連發3張近距離自拍美照，只見她一下穿綠色大衣戴墨鏡自拍，一下脫得露出香肩，但最讓人驚豔的，是瑪丹娜已經62歲，但照片中的她臉蛋光滑細緻，一絲皺紋都沒有，連身體肌膚都散發透亮光澤，且又瘦了些，身形顯得緊實纖細，強大的女王氣質加上逆齡美貌，讓粉絲讚嘆「不愧是QUEEN」，甚至許多人都說乍看照片其實認不太出是瑪丹娜本人。

(中時新聞網)