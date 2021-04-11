韓國瑜出席陸官專修班校友會 與江啟臣、連勝文同框展現藍營團結

陸軍官校專修班校友成立大會暨40期年會11日中午在中壢舉辦，大會邀請前高雄市長韓國瑜、國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文以及前主席洪秀柱出席，被問及出席是否為競選黨主席的起手式？江啟臣表示大家想太多了，韓國瑜不受訪，連勝文則表示黨主席「他只支持他自己。」

對於7月國民黨黨主席選舉，率先進場的洪秀柱表示，目前國民黨處於艱困的時期，任何一個人出來承擔重任都是值得肯定，她對於黨主席的期許特別強調要把兩岸關係講清楚。

至於陸軍官校專修班校友成立大會是否是韓國瑜參選黨主席的起手式？洪秀柱要大家不要賦予太多其他意思，因韓國瑜就是專修班畢業的，對同學們都有深厚的感情，人家當然也希望他出來承擔重任，但也要看韓自己的意願。

連勝文致詞時也稱自己跟國軍有很深的淵源，爺爺曾在西安落腳，官拜國民政府軍少將，抗戰後搬回台灣。他認為桃園是國民黨重要的城市，希望明年國民黨的勝利從桃園開始，要把民進黨做的錯事轉過來、撥亂反正。

被問及出席專修班校友會成立是否來踩韓國瑜場子？連勝文笑著否認說：「不會吧！」他說韓國瑜是很好的大哥，他不會這麼想的，此次是受桃園的朋友邀請來共襄盛舉，韓國瑜的人氣高，到哪裡都很受歡迎。被問及此次外傳有意角逐黨主席的人馬都來了，外界多有聯想，不過連勝文表示沒有這麼感覺，大家都是來幫桃園的朋友加油打氣，也不應該在這個場合問韓國瑜是否參選黨主席，至於要支持誰？連勝文說：「我支持我自己。」

席間韓國瑜受邀上台致詞，韓國瑜回憶起40多年前的大夥兒才18歲，坐著火車到陸軍官校，懷著忐忑不安的心情，但40多年過去了，回想起年少輕狂、熱血狂奔的年代，他邀請大家一起唱他最愛的軍歌「勇士進行曲」，台上台下慷慨激昂，韓國瑜很高興大家把熱愛國家的心大聲唱出來。

最遲才抵達的江啟臣入座後與韓國瑜、連勝文打招呼，被問及雙方都聊了什麼？江啟臣解釋沒聊什麼，只是介紹親友。不過韓國瑜在主場人氣超旺，是否威脅到江啟臣爭取連任？江啟臣解釋沒想這麼多，單純來參加校友會成立，他自己也邀請黃復興黨部要把軍士官校友們組織起來，不管是校友會、聯誼會等，希望有更多凝聚在一起的機會，對黨也有幫助。江啟臣說很高興陸軍官校成專修班立校友會，更高興韓國瑜願意擔任榮譽理事長，至於是否談過黨主席的部分？江啟臣僅表示大家想太多了。

國民黨黨主席之爭支持誰？ 連勝文：我支持我自己

韓國瑜、連勝文、江啟臣出席 陸軍官校專修班校友會

(中時 )