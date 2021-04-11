在前天歐洲有六家媒體爆料，姆巴佩（Kylian Mbappe）下季將不與原東家續約，且下一家鎖定的正是豪門皇家馬德里，如果成真，這意味西甲乃至歐冠格局將出現重大變化，在C.羅納度（Cristiano Ronaldo）離開西甲後，梅西(Lionel Messi)將迎來最強對手。

Cristiano Ronaldo linked with shock PSG transfer if Kylian Mbappe makes Real Madrid movehttps://t.co/xKXGQsJjTG pic.twitter.com/ZpT0or4JH4 — Mirror Football (@MirrorFootball) April 10, 2021

而這一則重磅消息則驚動了足球界，因為姆巴佩身價可是超過16億台幣，他也是法國國家隊頭號球星，他的去留將大大動盪足球界生態，媒體透露姆巴佩已向巴黎高層告知自己堅決不續約決定，目前他合約將在2022年到期，想在本季結束後轉隊，也多次拒絕巴黎的多次報價，據傳皇馬位於爭奪他暫居非常領先位置！

🔥"COMPARAR a VINICIUS con MBAPPÉ es un INSULTO futbolístico"@lobo_carrasco , contundente en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/Yrik4rT7QG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2021

但是巴黎若失去姆巴佩這個重要球星該怎麼辦，媒體則傳出了最新消息，就是他們將極力追求C.羅來補上姆巴佩離隊的缺口，而若搶人成功，失去C.羅的尤文斯圖則會追求巴黎的伊卡爾迪(Mauro Icardi)來替代，可說是進行一個三方互換的動作。

據《都靈體育報》報導指稱：「雖然姆巴佩是否加盟皇馬尚無定論，但巴黎對C.羅非常有興趣，雖然他已36歲，但場上能力依舊，他的加盟能讓巴黎在歐冠保持競爭力。而C.羅在尤文度過了一個令人失望的賽季，他離隊的傳聞非常多！」不過他目前並沒和球隊討論轉隊的消息，但若是姆巴佩在今夏真的離隊，C.羅離開的機率也許就會隨之增加了。

(中時新聞網)