Sandy（中）日前大秀好身材。（蕾黛絲提供）

吳宗憲11日主持中天綜合台《小明星大跟班》，他被問到澎恰恰10日深夜寫下「還債的日子是艱難的，但不是要引起同情或可憐，負債造成的原因不需說明，因為是自己笨」等內容一事表示：「我自己新聞比他多很多，好朋友互相幫助，還錢關我什麼事，只是想請大家給他機會，沒去了解，希望時間可以解決。」女兒Sandy近日接下內衣代言辣露美胸，他聞言對經紀人笑喊：「我不是說不要接，那豈不是無中生有了。」

吳宗憲覺得自家比較保守，聽到Lulu黃路梓茵近期也接下內衣代言，他坦言，「我比較想看Lulu，見證怎麼無中生有」。至於二女兒Vivian吳則含近日將與CEO男友Wilson舉辦婚禮，他表示：「很不爽，你看嫁人哪個不後悔？我看（喜帖）是001號，我是爸爸當然坐主桌，但細節都不知道，如果沒去不知名小島，就是在臺北市安全島，時間接近夏天。」

至於兒子鹿希派近日發表新歌，吳宗憲先是輕描淡寫，「看他自己表現」，還幽默建議媒體轉行可以跟鹿希派合開炸彈蔥油餅，後也掩不住慈父之情表示：「兒子音樂很好，像我的感情一樣佳評如潮。」至於鹿希派近日受訪提及自己月薪2萬多，吳宗憲則說：「他現在靠自己賺啊，怎麼可能2萬，塞牙縫都不夠，他現在的老闆是二姊。」

(中時 )