陸綜《媽媽，你真好看》將開播，找來20位女星陪同媽媽追夢，一起圓走T台夢，今(11日)節目組也在官博正式官宣陣容，大陸女星劉芸也在微博正式介紹媽媽，62歲看起來像30幾歲，還保有超兇猛身材，讓網友都驚艷不已。

劉芸出道20年，累積不少作品，更曾因擁有典型的東方美臉孔，成為繼章子怡、李宇春之後，第三位登上《時代雜誌》封面的大陸藝人，去年她也參加《乘風破浪的姐姐》，力拼女團出道，雖然最後遭淘汰，仍獲得不少人氣。

劉芸媽媽62歲仍保養得宜。(圖／翻攝自微博)

近日劉芸將帶著媽媽參加《媽媽，你真好看》，她也在微博發文介紹媽媽，大讚她性格真誠溫柔，「我媽才是無價之姐！作為我媽媽的熟生粉，接下來的舞臺，小羅姐沖鴨(呀)」。

她也曬出母女合照，只見62歲的媽媽穿上時下妹子很流行的上衣，胸前挖洞傲人上圍若隱若現，零贅肉超兇身材曲線現形，和38歲劉芸站一起完全無違和，就像同齡人一樣，讓網友都驚艷不已。

「你要說是親姐姐我也信」、「真的好美」、「哪裡看得出62歲」，還有網友大讚媽媽身材真好，讓劉芸也忍不住回「深深得壓力」。《媽媽，你真好看》由劉雯和胡兵擔任超模訓練班的班主任，找來20位女星陪著媽媽通過各種考驗，選出10組母女進入到超模訓練營，並幫助她們走上T台，陣容有包括吳昕、宋妍霏、張馨予、藍盈瑩等20對母女。

(中時新聞網)