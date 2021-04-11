港星張智霖、袁詠儀（靚靚）是演藝圈著名的模範夫妻檔，小倆口在2001年結婚，並在2006年生下兒子，幸福組成一家三口，張智霖、袁詠儀在日前開心迎接結婚20週年，不過袁詠儀近日則在節目中透露，她過去曾想生第二胎，也曾嘗試過人工受孕，不過都沒有成功，袁詠儀感性說：「對我來說是一個遺憾」，不過她事後透過改變想法，才讓自己心態轉念。

49歲袁詠儀近日登上節目《日日媽媽聲》透露，自己有哥哥、妹妹，認為手足可以分擔彼此的喜悅與煩惱，袁詠儀因此想生第二胎、為兒子添弟妹，袁詠儀努力想再懷孕，她為此作功課，量體溫、算日子甚至研究姿勢，不過袁詠儀陸續試了幾年，都沒有成功。

袁詠儀藉由改變想法，讓自己心態轉念。（圖／取材自TVB官方微博微博）

袁詠儀進一步提到，她也曾嘗試過人工受孕，但仍沒有如願，袁詠儀表示，過程中除了要忍受打針的痛之外，其實「等待」是讓她很煎熬的，袁詠儀說：「你等待的過程，什麼都做不了，結果又不成功，那是我覺得最不舒服的」。

儘管袁詠儀表示遺憾：「我想年紀上確實有影響，對我來說是一個遺憾，可是我放棄之後就沒想了」，不過袁詠儀也提到，有沒有孩子是天注定的，不能讓自己再有這種情緒」，最後選擇放棄，同時，袁詠儀也分享有長輩曾對她說：「其實是好事，因為他們是來討債的」，袁詠儀也用這個心態來安慰自己。

(中時新聞網)