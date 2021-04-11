香港財政司長陳茂波11日發表網誌指出，在金管局的協助下，甄選4家儲值支付工具營辦商協助推行「電子消費券計畫」，預計在2021年暑假接受登記。4家營辦商分別是支付寶、八達通、拍住賞（Tap ＆ Go），以及WeChat Pay Hong Kong。它們目前分別涵蓋3萬至10萬家當地零售、飲食及服務業商家。

香港信報報導，陳茂波指出，甄選的主要準則包括有關營辦商是否具備相關經驗、相關支付工具的普及度、覆蓋的商家業務性質及範圍等。陳茂波認為，上述四家營辦商相信已能覆蓋民眾日常消費中習慣使用的支付工具。

陳茂波又指，將會設立一個中央登記系統讓民眾以電子方式進行登記。民眾如果曾登記2020年的「現金發放計畫」，部分基本個資將自動載入到申請表格頁面提供驗證，減少浪費民眾輸入資料的時間。但為防止誤認或盜用身份登記，中央登記系統不接納重複申請。

(工商 )