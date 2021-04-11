花東地區相對資源缺乏，獨居老人即時照護一直是大問題。門諾基金會長期打造花東高齡友善環境，建置花東長照U型網，期盼各界拋磚引玉，共襄盛舉。中華民國創業投資商業同業公會與多家企業、協會聯手舉辦「春之禮讚－創投之夜公益音樂會」，為門諾基金會進行公益募款。

門諾基金會副董事長蔡方文表示，在偏鄉許多長輩出門都很困難，行動非常不方便，所以要把便當送到獨居老人家中。從一開始2輛送餐車，每日僅能服務約40位長輩的午、晚兩餐，至今20多個年頭過去，每天約送出750個餐盒，目前送出餐盒的累積總量約270萬份，若換算成高度，已經可以蓋出270座101大樓，開辦迄今服務的人數，累計已超過3,500位獨居老人。

創投公會理事長暨益鼎創投董事長邱德成表示，創投公會作為台灣創投圈的重要平台，除了扶植產業發展，更希望號召投資界、產業界的夥伴一同關懷社會、關懷偏鄉，善盡企業社會責任，他也當場宣布捐助新台幣100萬元，以實際行動支持門諾基金會的義行，更希望藉此讓愛的溫暖傳遞下去。

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