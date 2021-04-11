高雄輕軌二階美術館路段，將於人行道上鋪設雙向鐵軌，居民憂心休憩空間遭壓縮，護樹團體也擔心三排大樹根系受影響。（袁庭堯攝）

高雄輕軌二階美術館路線再掀爭議，當地居民控訴市府罔顧公民參與，更毀樹還消滅珍貴的休憩空間，楊姓女子更當場剃光頭髮表達抗議。捷運工程局強調，現行方案是最大共識、環境影響最低方案，未來將持續與美術館及大順路段居民溝通。

「土地正義，還我人行道，反對二階輕軌霸佔人行道！」一群自稱美術館路沿線居民集結，痛批輕軌美術館路線選擇現有人行道施工，不僅環評過程有瑕疵，民調也失準，認為路線再北移20公尺至美術館內停車場，更符合觀光運輸效益。Wecare高雄則反酸抗議民眾「自私自利、願上帝原諒你們！」，還暗指中華藝校先前抗議輕軌穿越校區，目的是要藉機勒索市府幫忙蓋一座天橋。

政治大學教授徐世榮表示，都市計畫追求的應是公共利益，非市府、委員會等少數人決定。要讓當地居民充分參與，資訊也該充分揭露，決策過程更要讓當地民眾有選擇權。他呼籲民進黨不要專制，讓民眾取回公民權。

律師劉嘉龍表示，環評的精神在預防減輕開發行為對環境造成的不良影響，但此案明顯對美術館周邊生態、環境造成影響。

居民黃先生痛批，環差報告4月才通過，但1月美術館停車場旁「輕軌二階管線工程」、設備室卻已經大動作開工，明顯違法。執政黨不要再透過側翼團體高唱輕軌有多好，看看旗津人也不要輕軌，林園、鳳山更是選擇捷運，輕軌北環段根本帶來交通浩劫。

居民楊小姐質疑輕軌62％民調不具沿線居民代表性，氣得直接現場剃去滿頭長髮以表抗議，揚言未來會採取更激烈手段。

捷運局澄清，輕軌二階2018年至2020年至少辦理44場次公聽、說明會或現場會勘，召開20場次專家學者委員會，已對民眾訴求進行優化調整。環保署已派員確認，輕軌二階工程無先行施工問題。

至於路線再北移建議，捷運局認為該路線反而牴觸多達131棵樹木，還經過螢火蟲、鳳頭蒼鷹棲息地，對於美術館生態影響甚鉅。捷運局釋出的模擬圖，可見美術館內側將新開闢一條步道，解決民眾休閒疑慮。捷運局也承諾會與居民充分溝通，並以「工程專業、科學數據、理性對話」化解歧見，創造多贏。

(中時 )