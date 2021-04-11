針對8月28日舉行的「反萊豬進口」等4項公投案，民進黨今日上午定調不提對案。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，蔡總統指示全力向國人說明，綠委許智傑建議，由民進黨中央提供簡單易懂的澄清檔案和公投小卡，以方便綠委在地方說明清楚。

柯建銘指出，8月的「反萊豬進口」、「重啟核4」、「珍愛藻礁」、「公投綁大選」等公投案，執政黨是否要提對案，是最近府、院、黨、黨團每一個人都在反覆思考、擔憂、討論、辯證、分析利弊的重大議題，雖不「外彰」，卻有不斷的「內論」，終於決定不提對案。

柯建銘說，這段時間，眉目深鎖、輾轉難眠，有如烏雲盤踞，從政以來很少有政治議題如此費心、困擾，黨團成員每每碰面必私下互問看法，這是最近的景象，相信也是綠營立委共同的感受，共同面對國家的危機感。

柯建銘表示，公投結果，對國家未來發展會有無比巨大影響，國家是大家的，須不分朝野，理性看待，不論內政、外交、經濟、環保等等，皆有終極性的走向與決定，豈能不憂心。

柯建銘指出，蔡總統、行政院長蘇貞昌，在世局巨變中，帶領國家走過重重困難，一關關克服，疫情後的經濟發展，各國稱道，如今須共同珍惜，加倍努力，正面論述、溝通對話、化解疑慮、化解危機。

許智傑說，府、院、黨定調不提對案，綠營民代對於基層動員會比較辛苦，建議黨部要提供更簡單易懂的澄清檔案和公投小卡，方便綠委在地方解釋清楚，希望可以順利通過這次公投的期中考。

(中時 )